В Николаеве прогремел взрыв - мэр
Киев • УНН
В Николаеве зафиксирован взрыв, о чем сообщил городской голова Александр Сенкевич. Воздушные силы ранее предупреждали о возможности применения баллистического вооружения с территории Крыма.
Взрыв прогремел в Николаеве на фоне баллистической угрозы. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
"В Николаеве слышен взрыв! Подробности позже", - сообщил Сенкевич.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.