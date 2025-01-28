Ворожий ракетний удар по Миколаєву: на підприємстві загинули працівниці
Київ • УНН
Унаслідок ракетного удару терористичних військ по Миколаєву загинули дві жінки-працівниці підприємства.
Терористи вдарили по Миколаєві. На жаль, є жертви. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства
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Повітряні Сили попереджали щодо виявлення ворожої загрози в повітряному просторі області.
У Миколаєві пролунав вибух - мер28.01.25, 20:05 • 28704 перегляди