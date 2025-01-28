Ворожий ракетний удар по Миколаєву: на підприємстві загинули працівниці

Терористи вдарили по Миколаєві. На жаль, є жертви. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства - заявив голова ОВА.

Нагадаємо

Повітряні Сили попереджали щодо виявлення ворожої загрози в повітряному просторі області.

У Миколаєві пролунав вибух - мер