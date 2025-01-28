У Миколаєві пролунав вибух - мер
Київ • УНН
У Миколаєві зафіксовано вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу балістичної зброї в п'яти областях України.
Вибух пролунав у Миколаєві на тлі балістичної загрози, передає УНН.
"У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо. Повітряна тривога триває" - повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
У Повітряних силах попередили про балістичну загрозу, а у низці областей було оголошено повітряну тривогу.
"Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування балістичного озброєння!" - повідомили у Повітряних силах.