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Вражеский обстрел Запорожья: горят частные дома

Вражеский обстрел Запорожья: горят частные дома

Киев  •  УНН

 • 1278 просмотра

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В результате вражеского обстрела в Запорожской области загорелись частные дома. На месте работают спасатели ГСЧС, предварительно пострадавших нет.

Вечером 17 февраля, россия атаковала Запорожье. Вражеский обстрел вызвал пожар в частных домах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Детали

Сегодня, в 21:55 председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о вражеском обстреле.

Из-за вражеского обстрела в одном из населенных пунктов Запорожской области горят частные дома. На месте работают наряды ГСЧС

- говорится в заметке.

"Предварительно, без пострадавших", - добавил Федоров.

Напомним

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Сумма прямых убытков инфраструктуре Украины из-за действий оккупантов выросли до $170 млрд17.02.25, 12:53 • 20804 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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