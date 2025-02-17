Вражеский обстрел Запорожья: горят частные дома

Вечером 17 февраля, россия атаковала Запорожье. Вражеский обстрел вызвал пожар в частных домах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Детали

Сегодня, в 21:55 председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о вражеском обстреле.

Из-за вражеского обстрела в одном из населенных пунктов Запорожской области горят частные дома. На месте работают наряды ГСЧС - говорится в заметке.

"Предварительно, без пострадавших", - добавил Федоров.

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