Вражеский обстрел Запорожья: горят частные дома
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Запорожской области загорелись частные дома. На месте работают спасатели ГСЧС, предварительно пострадавших нет.
Вечером 17 февраля, россия атаковала Запорожье. Вражеский обстрел вызвал пожар в частных домах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Детали
Сегодня, в 21:55 председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о вражеском обстреле.
Из-за вражеского обстрела в одном из населенных пунктов Запорожской области горят частные дома. На месте работают наряды ГСЧС
"Предварительно, без пострадавших", - добавил Федоров.
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