Ворожий обстріл Запоріжжя: горять приватні будинки

Ввечері 17 лютого, росія атакувала Запоріжжя. Ворожий обстріл спричинив пожежу у приватних будинках. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Сьогодні, о 21:55 голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про ворожий обстріл.

Через ворожий обстріл в одному із населених пунктів Запорізької області горять приватні будинки. На місці працюють наряди ДСНС - йдеться у дописі.

"Попередньо, без постраждалих", - додав Федоров.

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