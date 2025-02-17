Ворожий обстріл Запоріжжя: горять приватні будинки
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області загорілися приватні будинки. На місці працюють рятувальники ДСНС, попередньо постраждалих немає.
Ввечері 17 лютого, росія атакувала Запоріжжя. Ворожий обстріл спричинив пожежу у приватних будинках. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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Сьогодні, о 21:55 голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про ворожий обстріл.
Через ворожий обстріл в одному із населених пунктів Запорізької області горять приватні будинки. На місці працюють наряди ДСНС
"Попередньо, без постраждалих", - додав Федоров.
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