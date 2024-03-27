Вражеский дрон ударил по жилому дому в поселке на Херсонщине: погибла пожилая женщина

Российские войска попали дроном по жилому дому в селе Михайловка Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла 61-летняя местная жительница. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в селе Михайловка Бериславского района. В собственном доме смертельные ранения получила 61-летняя местная жительница - написал Прокудин в соцсетях.

Дополнение

Российские войска продолжают терроризировать Херсон: с самого утра в центре города раздаются взрывы, один из "прилетов" - по офисному зданию.