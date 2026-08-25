Вражеский дрон попал в пригородный поезд в Николаевской области
Киев • УНН
Российский БПЛА попал в пригородный поезд в Николаевской области. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали после своевременной эвакуации.
Вражеский дрон ударил по пригородному поезду в Николаевской области, сообщили во вторник в АО «Укрзализныця», пишет УНН.
В Николаевской области БПЛА попал в пригородный поезд. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали благодаря своевременно объявленной повышенной опасности и оперативной работе железнодорожников во время эвакуации
Мониторинговый центр «Укрзализныци», как указано, «заранее передал команду об эвакуации».
«На месте уже работают экстренные службы и железнодорожники, которые ликвидируют последствия атаки», — говорится в сообщении УЗ.
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«Сегодня враг атаковал БпЛА пригородный поезд сообщением „Николаев – Долинская“. В момент удара пассажиры находились в укрытии. Благодаря своевременным и слаженным действиям работников железной дороги удалось избежать пострадавших», — подтвердил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях и добавил: «Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру. Сегодняшний случай в очередной раз показал, насколько важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги».