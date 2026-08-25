Ворожий дрон влучив у приміський поїзд на Миколаївщині
Київ • УНН
Російський БПЛА влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Пасажири й локомотивна бригада не постраждали після завчасної евакуації.
Ворожий дрон вдарив по приміському поїзду у Миколаївській області, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у вівторок, пише УНН.
На Миколаївщині БПЛА влучив у приміський поїзд. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації
Моніторинговий центр Укрзалізниці, як вказано, "завчасно передав команду про евакуацію".
"На місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки", - ідеться у повідомленні УЗ.
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"Сьогодні ворог атакував БпЛА приміський потяг сполученням "Миколаїв – Долинська". На момент удару пасажири перебували в укритті. Завдяки своєчасним і злагодженим діям працівників залізниці вдалося уникнути постраждалих", - підтвердив т.в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов у соцмережах, і додав: "Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру. Сьогоднішній випадок вкотре показав, наскільки важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги".