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Ворожий дрон влучив у приміський поїзд на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Російський БПЛА влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Пасажири й локомотивна бригада не постраждали після завчасної евакуації.

Ворожий дрон влучив у приміський поїзд на Миколаївщині

Ворожий дрон вдарив по приміському поїзду у Миколаївській області, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у вівторок, пише УНН.

На Миколаївщині БПЛА влучив у приміський поїзд. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації

- повідомили в УЗ.

Моніторинговий центр Укрзалізниці, як вказано, "завчасно передав команду про евакуацію".

"На місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки", - ідеться у повідомленні УЗ.

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"Сьогодні ворог атакував БпЛА приміський потяг сполученням "Миколаїв – Долинська". На момент удару пасажири перебували в укритті. Завдяки своєчасним і злагодженим діям працівників залізниці вдалося уникнути постраждалих", - підтвердив т.в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов у соцмережах, і додав: "Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру. Сьогоднішній випадок вкотре показав, наскільки важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги".

Юлія Шрамко

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