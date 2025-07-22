Вражеский дрон "черника" атаковал Харьков - мэр

Харьков оказался под атакой вражеского дрона, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

По предварительной информации, в Индустриальном районе прилет вражеского БПЛА типа "черника". На данную минуту - без пострадавших, без разрушений - написал Терехов.

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По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека: в Купянске пострадала 84-летняя женщина; в Ивано-Шийчино пострадала 67-летняя женщина. В результате подрыва на неизвестном предмете в селе Вербовка Балаклейской общины пострадал 29-летний мужчина.

Враг за прошедшие сутки активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 24 БпЛА типа "Герань-2"; 2 fpv-дрона; 1 БпЛА (тип устанавливается).

По информации Изюмской ГВА, "сегодня враг нанес удар по городу Изюм". "По предварительной информации, зафиксировано два попадания в результате атаки БПЛА. Поражено складское помещение, которое сейчас не используется. В результате возник пожар. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует", - сообщили в ГВА.