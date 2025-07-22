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Ворожий дрон "черніка" атакував Харків - мер

Київ • УНН

 • 2474 перегляди

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано приліт ворожого БПЛА типу "черніка". Наразі постраждалих та руйнувань немає.

Ворожий дрон "черніка" атакував Харків - мер

Харків опинився під атакою ворожого дрона, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

За попередньою інформацією, в Індустріальному районі приліт ворожого БПЛА типу "черніка". На дану хвилину - без постраждалих, без руйнувань

- написав Терехов.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей: у Куп'янську постраждала 84-річна жінка; в Івано-Шийчиному постраждала 67-річна жінка. Внаслідок підриву на невідомому предметі у селі Вербівка Балаклійської громади постраждав 29-річний чоловік.

Ворог минулої доби активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 24 БпЛА типу "Герань-2"; 2 fpv-дрони; 1 БпЛА (тип встановлюється).

За інформацією Ізюмської МВА, "сьогодні ворог завдав удару по місту Ізюм". "За попередньою інформацією, зафіксовано два влучання внаслідок атаки БПЛА. Уражено складське приміщення, яке наразі не використовується. У результаті виникла пожежа. Інформація про постраждалих на даний час відсутня", - повідомили у МВА.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харків
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