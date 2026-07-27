Вражеский дрон атаковал жилой сектор в Сумской области, пострадали мать и двое маленьких детей

Вражеский дрон атаковал жилой сектор в Белопольской общине, что в Сумской области, пострадали двое маленьких детей и их мать. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

В результате удара пострадали двое маленьких детей и их мать. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительно, ранения нетяжелые - сообщил Григоров.

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По словам главы Сумской ОВА, семья не проживает в общине – на приграничье они приехали к родным.

Безопасностные риски в общинах, расположенных крайне близко к границе, остаются чрезвычайно высокими. В очередной раз призываю не подвергать себя опасности и не привозить детей в приграничные общины - резюмировал Григоров.

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