Вражеский дрон атаковал жилой сектор в Сумской области, пострадали мать и двое маленьких детей
Киев • УНН
В Белопольской общине Сумской области вражеский дрон атаковал жилой сектор. Пострадали двое маленьких детей и их мать, ранения не тяжелые.
Вражеский дрон атаковал жилой сектор в Белопольской общине, что в Сумской области, пострадали двое маленьких детей и их мать. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
В результате удара пострадали двое маленьких детей и их мать. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительно, ранения нетяжелые
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По словам главы Сумской ОВА, семья не проживает в общине – на приграничье они приехали к родным.
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