Эксклюзив
15:15 • 9024 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 16199 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 26531 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 29458 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 35638 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 50212 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44899 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38736 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33060 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 53104 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Сумской области, погибли люди

Киев • УНН

 • 166 просмотра

27 февраля около 18:20 российские оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Ворожбянской общине Сумского района. В результате удара двое мужчин погибли, 53-летний мужчина получил ранения.

Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Сумской области, погибли люди

Российские оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Ворожбянской общине Сумского района. В результате атаки двое погибших и один раненый человек. Об этом сообщает прокуратура Сумской области, пишет УНН.

Подробности

 По данным следствия, 27 февраля около 18:20 оккупанты атаковали беспилотником автомобиль в Ворожбянской общине Сумского района. В результате удара двое мужчин погибли, еще один 53-летний получил ранения.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним

В Сумской области продолжается эвакуация населения из приграничных общин из-за систематических обстрелов. В 5-километровой зоне остаются около 4200 человек, отказавшихся от эвакуации.

Ольга Розгон

