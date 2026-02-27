Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Сумской области, погибли люди

Российские оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Ворожбянской общине Сумского района. В результате атаки двое погибших и один раненый человек. Об этом сообщает прокуратура Сумской области, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, 27 февраля около 18:20 оккупанты атаковали беспилотником автомобиль в Ворожбянской общине Сумского района. В результате удара двое мужчин погибли, еще один 53-летний получил ранения.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним

В Сумской области продолжается эвакуация населения из приграничных общин из-за систематических обстрелов. В 5-километровой зоне остаются около 4200 человек, отказавшихся от эвакуации.

