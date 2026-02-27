Ворожий дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинули люди

$43.210.03
Ексклюзив
15:15
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ
27 лютого, 10:09
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла
27 лютого, 11:04
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березня
27 лютого, 12:25
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція
14:16
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA
14:39
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
16:38
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України
15:45
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA
14:39
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція
14:16
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березня
27 лютого, 12:25
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Руслан Кравченко
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
18:52
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
17:35
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера
16:49
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком
27 лютого, 04:23
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп
26 лютого, 18:10
Ворожий дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинули люди

Київ • УНН

 • 96 перегляди

27 лютого близько 18:20 російські окупанти атакували дроном цивільне авто у Ворожбянській громаді Сумського району. Внаслідок удару двоє чоловіків загинули, 53-річний чоловік отримав поранення.

Ворожий дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинули люди

Російські окупанти атакували дроном цивільне авто у Ворожбянській громаді Сумського району. Унаслідок атаки двоє загиблих та одина поранена людина. Про це повідомляє прокуратура Сумської області, пише УНН.

Деталі

 За даними слідства, 27 лютого близько 18:20 год окупанти атакували безпілотником авто у Ворожбянській громаді Сумського району. Унаслідок удару двоє чоловіків загинули, ще один 53-річний отримав поранення.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо

На Сумщині продовжується евакуація населення з прикордонних громад через систематичні обстріли. У 5-кілометровій зоні залишаються близько 4200 людей, які відмовилися від евакуації.

Ольга Розгон

