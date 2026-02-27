Ворожий дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинули люди

Російські окупанти атакували дроном цивільне авто у Ворожбянській громаді Сумського району. Унаслідок атаки двоє загиблих та одина поранена людина. Про це повідомляє прокуратура Сумської області, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 27 лютого близько 18:20 год окупанти атакували безпілотником авто у Ворожбянській громаді Сумського району. Унаслідок удару двоє чоловіків загинули, ще один 53-річний отримав поранення.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо

На Сумщині продовжується евакуація населення з прикордонних громад через систематичні обстріли. У 5-кілометровій зоні залишаються близько 4200 людей, які відмовилися від евакуації.

