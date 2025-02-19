Вражеский беспилотник обезврежен: в Голосеевском районе Киева упали обломки

В Голосеевском районе столицы упали обломки вражеского дрона, без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Вражеский БпЛА, летевший на Киев - обезврежен. На месте падения в Голосеевском районе работают соответствующие службы. Без пострадавших и разрушений

Глава КГВА отметил, что Воздушная тревога продолжается, в небе еще есть цели и по ним работает ПВО.

В отдельных районах могут быть слышны соответствующие звуки выстрелов и взрывы. Поэтому прошу киевлян находиться в укрытиях до ликвидации угрозы и отбоя тревоги