Вражеский беспилотник обезврежен: в Голосеевском районе Киева упали обломки
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева упали обломки сбитого вражеского беспилотника, без пострадавших и разрушений. Воздушная тревога продолжается, ПВО продолжает работу по целям в небе.
В Голосеевском районе столицы упали обломки вражеского дрона, без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Вражеский БпЛА, летевший на Киев - обезврежен. На месте падения в Голосеевском районе работают соответствующие службы. Без пострадавших и разрушений
Глава КГВА отметил, что Воздушная тревога продолжается, в небе еще есть цели и по ним работает ПВО.
В отдельных районах могут быть слышны соответствующие звуки выстрелов и взрывы. Поэтому прошу киевлян находиться в укрытиях до ликвидации угрозы и отбоя тревоги
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, работает ПВО19.02.25, 22:09 • 17120 просмотров