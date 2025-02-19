Ворожий безпілотник знешкоджено: у Голосіївському районі Києва впали уламки
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва впали уламки збитого ворожого безпілотника, без постраждалих та руйнувань. Повітряна тривога триває, ППО продовжує роботу по цілях у небі.
У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого дрона, без постраждалих та руйнувань. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Ворожий БпЛА, що летів на Київ - знешкоджено. На місці падіння в Голосіївському районі працюють відповідні служби. Без постраждалих та руйнувань
Голова КМВА наголосив, що Повітряна тривога триває, у небі ще є цілі і по них працює ППО.
В окремих районах можуть бути чутними відповідні звуки пострілів та вибухи. Тому прошу киян перебувати в укриттях до ліквідації загрози і відбою тривоги
Вибухи пролунали у Києві та Київській області, працює ППО19.02.25, 22:09 • 103302 перегляди