Ворожий безпілотник знешкоджено: у Голосіївському районі Києва впали уламки

У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого дрона, без постраждалих та руйнувань. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Ворожий БпЛА, що летів на Київ - знешкоджено. На місці падіння в Голосіївському районі працюють відповідні служби. Без постраждалих та руйнувань

Голова КМВА наголосив, що Повітряна тривога триває, у небі ще є цілі і по них працює ППО.

В окремих районах можуть бути чутними відповідні звуки пострілів та вибухи. Тому прошу киян перебувати в укриттях до ліквідації загрози і відбою тривоги