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15 березня, 19:03 • 127188 перегляди

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15 березня, 13:22 • 149898 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140565 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118331 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108435 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ворожий безпілотник знешкоджено: у Голосіївському районі Києва впали уламки

Київ • УНН

 • 43976 перегляди

У Голосіївському районі Києва впали уламки збитого ворожого безпілотника, без постраждалих та руйнувань. Повітряна тривога триває, ППО продовжує роботу по цілях у небі.

У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого дрона, без постраждалих та руйнувань. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Ворожий БпЛА, що летів на Київ - знешкоджено. На місці падіння в Голосіївському районі працюють відповідні служби. Без постраждалих та руйнувань 

- повідомив Ткаченко.

Голова КМВА наголосив, що Повітряна тривога триває, у небі ще є цілі і по них працює ППО.

В окремих районах можуть бути чутними відповідні звуки пострілів та вибухи. Тому прошу киян перебувати в укриттях до ліквідації загрози і відбою тривоги 

- резюмував Ткаченко.

Вибухи пролунали у Києві та Київській області, працює ППО19.02.25, 22:09 • 103302 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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