Вражеские "шахеды" из Запорожской области направляются в Днепр

Турция поддерживает интеграцию Грузии в ЕС и НАТО на фоне протестов против закона об "иностранных агентах"

Турция остается приверженной интеграции Грузии в ЕС и НАТО, надеясь, что нынешние события в стране будут решены в пользу грузинского народа, как заявил президент Турции Эрдоган во время визита премьер-министра Грузии в Анкару.