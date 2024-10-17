Вражеские беспилотники заметили на Киевщине, работает ПВО
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА, работают силы противовоздушной обороны. Жителей призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работает ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО
В Киевской ОВА призвали жителей не фотографировать и не снимайте работу защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
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В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении Киева с восточного направления.