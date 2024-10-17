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Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
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Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

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На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
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Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
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Вражеские беспилотники заметили на Киевщине, работает ПВО

Вражеские беспилотники заметили на Киевщине, работает ПВО

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 19:32  •  4314 просмотра

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В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА, работают силы противовоздушной обороны. Жителей призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работает ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО 

- говорится в сообщении.

В Киевской ОВА призвали жителей не фотографировать и не снимайте работу защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Добавим

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