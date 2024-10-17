Ворожі безпілотники помітили на Київщині, працює ППО
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА, працюють сили протиповітряної оборони. Жителів закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
У Київській області помітили ворожі безпілотники, працює ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО
У Київській ОВА закликали жителів не фотографувати та не знімайте роботу захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У Повітряних силах попередили про БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку.