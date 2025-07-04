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Вражеская атака затронула пять столичных "скорых" по дороге к пострадавшим

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Пять автомобилей скорой помощи повреждены в Киеве в результате ночной атаки. Медики, направлявшиеся к пострадавшим, не получили ранений.

Вражеская атака затронула пять столичных "скорых" по дороге к пострадавшим

В результате ночной атаки российских войск на Киев повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые направлялись к пострадавшим, медики не получили ранений, пишет УНН со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко.

В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева. Среди медиков, по информации на это время, раненых нет

- написал Кличко.

Дополнение

Киев в ночь на 4 июля подвергся массированной атаке РФ. Последствия фиксировали в 5 районах. Известно о 23 пострадавших.

Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших04.07.25, 08:13 • 1792 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Киев
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