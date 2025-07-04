Вражеская атака затронула пять столичных "скорых" по дороге к пострадавшим
Киев • УНН
Пять автомобилей скорой помощи повреждены в Киеве в результате ночной атаки. Медики, направлявшиеся к пострадавшим, не получили ранений.
В результате ночной атаки российских войск на Киев повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые направлялись к пострадавшим, медики не получили ранений, пишет УНН со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко.
В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева. Среди медиков, по информации на это время, раненых нет
Дополнение
Киев в ночь на 4 июля подвергся массированной атаке РФ. Последствия фиксировали в 5 районах. Известно о 23 пострадавших.
Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших04.07.25, 08:13 • 1792 просмотра