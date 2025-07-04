Ворожа атака зачепила п'ять столичних "швидких" дорогою до постраждалих
Київ • УНН
П'ять автомобілів швидкої допомоги пошкоджено в Києві внаслідок нічної атаки. Медики, які прямували до постраждалих, не отримали поранень.
Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ пошкоджено п'ять автомобілів швидкої допомоги, які прямували до постраждалих, медики не отримали поранень, пише УНН з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка.
У результаті нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає
Доповнення
Київ у ніч на 4 липня зазнав масованої атаки рф. Наслідки фіксували у 5 районах. Відомо про 23 постраждалих.
Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих04.07.25, 08:13 • 1811 переглядiв