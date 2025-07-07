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Вражеская атака на Харьков: число пострадавших возросло до 82 7 июля 2025

Киев • УНН

 • 274 просмотра

В результате атаки 10 БПЛА на Харьков погибла 34-летняя женщина, 82 человека получили ранения или острый шок, среди них 8 детей. Удары пришлись по Шевченковскому, Холодногорскому и Слободскому районам.

Вражеская атака на Харьков: число пострадавших возросло до 82

В результате атаки россии на Харьков количество пострадавших возросло до 82, среди которых 8 детей. Одна женщина, к сожалению, погибла. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

7 июля в период с 05:20 по 05:40 и с 10:20 по 10:30 враг, используя 10 БпЛА, предварительно — "герань-2", нанес целенаправленные удары по гражданским объектам в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах г. Харькова. В результате атаки погибла 34-летняя женщина. 82 человека получили ранения или испытали острый шок

- говорится в сообщении.

Сообщается, что среди пострадавших - 8 детей: четыре девочки и четыре мальчика.

Напомним

Армия рф атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины, два человека получили легкие ранения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Шахед-136
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