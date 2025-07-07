Вражеская атака на Харьков: число пострадавших возросло до 82 7 июля 2025
Киев • УНН
В результате атаки 10 БПЛА на Харьков погибла 34-летняя женщина, 82 человека получили ранения или острый шок, среди них 8 детей. Удары пришлись по Шевченковскому, Холодногорскому и Слободскому районам.
В результате атаки россии на Харьков количество пострадавших возросло до 82, среди которых 8 детей. Одна женщина, к сожалению, погибла. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
7 июля в период с 05:20 по 05:40 и с 10:20 по 10:30 враг, используя 10 БпЛА, предварительно — "герань-2", нанес целенаправленные удары по гражданским объектам в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах г. Харькова. В результате атаки погибла 34-летняя женщина. 82 человека получили ранения или испытали острый шок
Сообщается, что среди пострадавших - 8 детей: четыре девочки и четыре мальчика.
Напомним
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