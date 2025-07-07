Вражеская атака на Харьков: число пострадавших возросло до 82 7 июля 2025

В результате атаки россии на Харьков количество пострадавших возросло до 82, среди которых 8 детей. Одна женщина, к сожалению, погибла. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

7 июля в период с 05:20 по 05:40 и с 10:20 по 10:30 враг, используя 10 БпЛА, предварительно — "герань-2", нанес целенаправленные удары по гражданским объектам в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах г. Харькова. В результате атаки погибла 34-летняя женщина. 82 человека получили ранения или испытали острый шок - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди пострадавших - 8 детей: четыре девочки и четыре мальчика.

Напомним

Армия рф атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины, два человека получили легкие ранения.