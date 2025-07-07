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Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
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Ворожа атака на Харків: кількість постраждалих зросла до 82 7 липня 2025

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Внаслідок атаки 10 БпЛА на Харків загинула 34-річна жінка, 82 людини отримали поранення або гострий шок, серед них 8 дітей. Удари прийшлися по Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах.

Ворожа атака на Харків: кількість постраждалих зросла до 82

Внаслідок атаки росії на Харків кількість постраждалих зросла до 82, серед яких 8 дітей. Одна жінка, на жаль, загинула. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

7 липня у період з 05:20 по 05:40 та з 10:20 по 10:30 ворог, використовуючи 10 БпЛА, попередньо — "герань-2", завдав цілеспрямованих ударів по цивільних об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах м. Харкова. Внаслідок атаки загинула 34-річна жінка. 82 людини отримали поранення або зазнали гострого шоку

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед постраждалих - 8 дітей: чотири дівчинки та чотири хлопчики.

Нагадаємо

Армія рф атакувала обʼєкт цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади, двоє людей отримали легкі поранення.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Шахед-136
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Харків
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