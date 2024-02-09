Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами

Запорожская область за минувшие сутки потерпела 156 ударов российских войск. Российские военные атаковали, в частности 58 дронами. О пострадавших не сообщается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Запорожскую ОВА.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 156 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Как сообщается, оккупанты всадили 5 авиационными снарядами по Орехову и Новодаровке, обстреляли из РСЗО Гуляйпольское, Темировку и Пятихатки.

58 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловку, Новоандреевку, Чаривне, Красное, Малиновку, Левадное и Полтавку.

Кроме того, 90 вражеских артударов пришлись по территории Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Волшебного, Малиновки, Белогорья, Приютного, Преображенки, Роботино, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА