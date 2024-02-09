Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  126042 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  152491 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  149042 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  147084 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  174114 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  179853 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  196344 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  241453 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  257844 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234943 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
zaporozheЗапорожье
Loading...
Новости по теме

Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами

За минувшие сутки российские военные атаковали 24 населенных пункта в Запорожской области, нанеся более 156 ударов из авиации, артиллерии и более 50 беспилотников.

Война •   •  19366 просмотра
Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами

россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА

Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, выпустив 10 мин на громаду.

Война •   •  17792 просмотра
россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА

На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"

В Николаевской области врач скорой помощи был ранен в результате атак вражеских БПЛА и ударных беспилотников FPV.

Война •   •  18137 просмотра
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"

Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА

Российские войска ночью обстреляли село в Никопольском районе Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.

Война •   •  19004 просмотра
Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА

По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА

За минувшие сутки российские войска нанесли 82 удара в том числе по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам Херсонской области, в результате чего два человека погибли и один человек получил ранения.

Война •   •  18868 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА

В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА

После атаки российского беспилотника "шахед" в отеле и площадке ресторана в Харьковской области произошел пожар, пострадал один охранник.

Война •   •  19081 просмотра
В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА

Воздушные Силы ночью уничтожили 10 из 16 "шахедов"

Украинские военные уничтожили 10 из 16 беспилотников "Шахид", запущенных Россией ночью, согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  20869 просмотра
Воздушные Силы ночью уничтожили 10 из 16 "шахедов"

Еще плюс 910 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 393 290 человек личного состава и 6385 танки.

Война •   •  20975 просмотра
Еще плюс 910 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Киеве три сотни единиц техники расчищают дорогу, водителей просят учесть погодные условия

Более 300 единиц техники расчищают дороги и тротуары в Киеве, чтобы улучшить условия во время гололеда и мокрого снега.

Общество •   •  28401 просмотра
В Киеве три сотни единиц техники расчищают дорогу, водителей просят учесть погодные условия

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

65 боевых столкновений произошло вдоль линии фронта, когда украинские войска отражали российские атаки во многих регионах, согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  26491 просмотра
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб