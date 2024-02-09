Ворог за добу вдарив по 24 населених пунктах Запорізької області: стріляв з авіації та артилерії, атакував понад 50 дронами

Запорізька область за минулу добу зазнала 156 ударів російських військ. Російські військові атакували, зокрема 58 дронами. Про постраждалих не повідомляється. Про це УНН повідомляє із посиланням на Запорізьку ОВА.

Минулої доби військовослужбовці рф завдали 156 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області - йдеться у повідомленні ОВА.

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Як повідомляється, окупанти вгатили 5 авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Гуляйпільське, Темирівку та П'ятихатки.

58 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне й Полтавку.

Крім того, 90 ворожих артударів прийшлися по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків,Чарівного, Малинівки, Білогір'я, Приютного, Преображенки, Роботиного, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

По Херсонщині росіяни випустили 342 снаряди, поцілили по критичній інфраструктурі, є жертви - ОВА