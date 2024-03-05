Враг за сутки атаковал 19 населенных пунктов Херсонщины: есть раненый и повреждения
Киев • УНН
За минувшие сутки российские военные обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.
Вследствие вражеских обстрелов Херсонщины за минувшие сутки один человек получил ранения. Из-за атаки рф 4 марта повреждены, в частности, 8 многоэтажек и учебное заведение. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Берислав, Золотую Балку, Львов, Томину Балку, Тягинку, Гавриловку, Белозерку, Гончарное, Днепровское, Зеленовку, Степановку, Садовое, Дудчаны, Качкаровку, Приозерное, Благовещенское, Станислав и город Херсон.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 8 многоэтажек и 18 частных домов.
В Херсоне в результате обстрелов повреждены учебное заведение и автомобили.
Вследствие вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в административные здания, автозаправочную станцию, складские помещения и территорию кладбища.
Из-за российской агрессии один человек получил ранения
Дополнение
Около семи утра российская армия обстреляла Херсон. Ранения получил пожилой человек.
Враг за сутки атаковал 19 населенных пунктов Херсонщины: есть раненый и повреждения
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