Ворог за добу атакував 19 населених пунктів Херсонщини: є поранений та пошкодження
Київ • УНН
За минулу добу російські військові обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши будівлі та поранивши одну людину.
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини за минулу добу одна людина отримала поранення. Через атаки рф 4 березня пошкоджені, зокрема, 8 багатоповерхівок та навчальний заклад. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За словами Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Золоту Балку, Львове, Томину Балку, Тягинку, Гаврилівку, Білозерку, Гончарне, Дніпровське, Зеленівку, Степанівку, Садове, Дудчани, Качкарівку, Приозерне, Благовіщенське, Станіслав та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 8 багатоповерхівок та 18 приватних будинків.
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад та автівки.
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в адміністративні будівлі, автозаправну станцію, складські приміщення та територію кладовища.
Через російську агресію одна людина дістала поранення
Доповнення
Близько сьомої ранку російська армія обстріляла Херсон. Поранення отримала літня людина.