Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
makeevkaМакеевка
severodonetskСеверодонецк
kupyanskКупянск
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  156075 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  154590 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  156287 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  169490 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126612 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137365 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162031 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139927 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134547 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117945 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА

Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА

  •  9165 просмотра
Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно

Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно

  •  9060 просмотра
Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

  •  14604 просмотра
Армия рф ночью атаковала ракетами Селидово в Донецкой области: повреждены многоквартирные дома, предприятия и учебное заведение

Армия рф ночью атаковала ракетами Селидово в Донецкой области: повреждены многоквартирные дома, предприятия и учебное заведение

  •  14858 просмотра
Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

  •  15271 просмотра
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

  •  15904 просмотра
Шольц начал свой визит в Китай на фоне усиления поддержки Пекином москвы

Шольц начал свой визит в Китай на фоне усиления поддержки Пекином москвы

  •  14942 просмотра
Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

  •  17023 просмотра
Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

  •  16103 просмотра
Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

  •  16685 просмотра

Популярные

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

  •  71023 просмотра
14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря

14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря

  •  43553 просмотра
США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

  •  64662 просмотра
Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

  •  69664 просмотра
Испания и Португалия призывают к деэскалации в войне Ирана и Израиля

Испания и Португалия призывают к деэскалации в войне Ирана и Израиля

  •  28605 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  207812 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  249965 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  267395 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  273224 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  311185 просмотра

Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА

Российские войска приостановили операции на Лиманском и Купянском направлениях Луганской области, сосредоточив атаки на Белогоровке, продолжая обстреливать гражданские районы.

Война •   •  9165 просмотра
Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА

Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно

Поздно вечером в субботу в ресторане во Львове произошел пожар, спасатели эвакуировали 74 человека, в том числе 5 сотрудников, никто не пострадал.

Общество •   •  9060 просмотра
Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно

Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

В свете нападения Ирана на Израиль Палата представителей Конгресса США на следующей неделе откажется от ранее объявленного графика, чтобы рассмотреть законопроект в поддержку Израиля.

политика •   •  14604 просмотра
Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

Армия рф ночью атаковала ракетами Селидово в Донецкой области: повреждены многоквартирные дома, предприятия и учебное заведение

Российская армия ночью выпустила четыре ракеты по Селидовому в Донецкой области, повредив пять многоквартирных домов, учебное заведение, предприятия и транспортные средства; о жертвах не сообщается.

Общество •   •  14858 просмотра
Армия рф ночью атаковала ракетами Селидово в Донецкой области: повреждены многоквартирные дома, предприятия и учебное заведение

Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

россияне не используют бронетехнику и проводят мощные ротации, что свидетельствует о том, что они к чему-то готовятся, при этом смещая свою активность ближе к Востоку.

Война •   •  15271 просмотра
Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

Враг обстрелял и повредил энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в области применяются графики отключений.

Общество •   •  15904 просмотра
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

Шольц начал свой визит в Китай на фоне усиления поддержки Пекином москвы

Канцлер Германии Олаф Шольц начал трехдневный визит в Китай с целью укрепления связей со своим главным торговым партнером на фоне растущей поддержки Пекином москвы.

Новости Мира •   •  14942 просмотра
Шольц начал свой визит в Китай на фоне усиления поддержки Пекином москвы

Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

Российские войска 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 33 взрыва.

Война •   •  17023 просмотра
Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Байден созвал лидеров G7 для координации единого дипломатического ответа после того, как Иран и его посредники совершили беспрецедентную воздушную атаку на объекты в Израиле.

Новости Мира •   •  16103 просмотра
Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

В 10-ю годовщину Антитеррористической операции Главнокомандующий Александр Сырский поблагодарил воинов, которые защищали Украину от российской агрессии.

Война •   •  16685 просмотра
Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины