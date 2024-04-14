Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА

Российские войска на Луганщине взяли оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях. Сейчас основное направление атак врага в Луганской области - Белогоровка. Об этом в воскресенье сообщил председатель ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

И на Лиманском, и на Купянском направлениях враг взял оперативную паузу. Все его атаки были сосредоточены на Белогоровке, где наши защитники мужественно держат оборону, не дают захватчикам продвинуться вперед - заявил Лисогор.

Впрочем, по словам главы ОВА, россияне продолжают бить по селам, где еще живут гражданские. Макеевка и Невское оказались под ударами артиллерии и минометов. Также на Невское двинулись БПЛА противника.

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Также Лысогор рассказал, что согласно законодательству рф, с 1 июля 2024 года человека без российского паспорта на территории так называемой "лнр" могут признать иностранным гражданином и его ожидает депортация, если он будет представлять угрозу для оккупантов.

Сейчас россияне нашли метод, как депортировать тех, у кого паспорт рф уже есть. Соответствующий законопроект уже на рассмотрении. В случае принятия, население на оккупированной территории будут лишать гражданства рф за нарушение присяги - заметил Лысогор.

Он указал, что учитывая широкую трактовку обязанностей, изложенных в ее тексте, оставить без гражданства можно будет за что угодно. Нововведения будут касаться исключительно лиц с захваченных территорий.

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Кроме того, глава ОГА сообщил, что вокруг Северодонецка снова горят леса - второй раз за месяц. Опасно вблизи Боровенек, Александровки, Пурдовки. "Представители оккупационной власти не готовы к такому развитию событий, поэтому предпочитают собственную бездеятельность", - добавил Лысогор.

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