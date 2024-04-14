Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 453 650 человек, 7174 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно:

личного состава - около 453 650 (+890) человек,

танков - 7174 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 13765 (+20) ед,

артиллерийских систем - 11552 (+34) ед,

РСЗО - 1046 (+1) ед,

средства ППО - 758 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9235 (+34),

крылатые ракеты - 2089 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15459 (+63) ед,

специальная техника - 1905 (+12).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 109 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб