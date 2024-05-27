Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

российские военные утром 27 мая нанесли авиаудары по поселку Мартовое Харьковской области, в результате чего получила ранения 69-летняя женщина, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 27 мая около 9:20 российские военнослужащие совершили авиаудары по с. Мартовое Чугуевского района. Получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки. Получила ранения 69-летняя женщина - говорится в сообщении прокуратуры.

Предварительно, войска рф атаковали село двумя УМПБ Д-30.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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