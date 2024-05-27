Ворог вдарив двома авіабомбами по селищу на Харківщині: є постраждала

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Київ • УНН

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27 травня російські військові завдали авіаударів по селищу Мартове Харківської області, в результаті чого була поранена 69-річна жінка і пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

російські військові вранці 27 травня завдали авіаударів по селищу  Мартове Харківської області, внаслідок чого отримала поранення 69-річна жінка, пошкоджені  житлові будинки та господарчі будівлі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

За даними слідства, 27 травня близько 9:20 російські військовослужбовці здійснили авіаудари по с. Мартове Чугуївського району.  Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі будівлі. Отримала поранення 69-річна жінка

- йдеться у повідомленні прокуратури.

Попередньо, війська рф атакували село двома УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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