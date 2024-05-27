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Понад 80 сімей евакуйовано з прикордонних районів Харківської області - Синєгубов

Понад 80 сімей евакуйовано з прикордонних районів Харківської області - Синєгубов

Київ • УНН

 • 15942 перегляди

Понад 80 сімей евакуйовано з прикордонних районів Харківської області, але поки що немає підстав оголошувати евакуацію самого Харкова.

Примусова евакуація 112 сімей з прикордонних територій продовжується, вже вивезли понад 80 сімей. Водночас підстав для оголошення евакуації Харкова наразі немає. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Що стосується прикордонних територій, то у нас були прийняті рішення, щодо евакуації у примусовий спосіб. Таких сімей у нас було 112, зараз понад 80 з них ми евакуювали, та робота буде продовжуватись,

- каже Синєгубов.

Деталі

Він наголосив, що причин для оголошення евакуації Харкова немає.

"Для оголошення евакуації та прийняття таких рішень, мають бути чіткі посили" - додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові за оновленими даними 16 людей загинуло, ще 45 отримали поранення. Безвісти зниклими залишаються 5 людей.

Ірина Колеснік

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