Понад 80 сімей евакуйовано з прикордонних районів Харківської області - Синєгубов
Київ • УНН
Понад 80 сімей евакуйовано з прикордонних районів Харківської області, але поки що немає підстав оголошувати евакуацію самого Харкова.
Примусова евакуація 112 сімей з прикордонних територій продовжується, вже вивезли понад 80 сімей. Водночас підстав для оголошення евакуації Харкова наразі немає. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Що стосується прикордонних територій, то у нас були прийняті рішення, щодо евакуації у примусовий спосіб. Таких сімей у нас було 112, зараз понад 80 з них ми евакуювали, та робота буде продовжуватись,
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Він наголосив, що причин для оголошення евакуації Харкова немає.
"Для оголошення евакуації та прийняття таких рішень, мають бути чіткі посили" - додав очільник Харківської ОВА.
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Внаслідок удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові за оновленими даними 16 людей загинуло, ще 45 отримали поранення. Безвісти зниклими залишаються 5 людей.