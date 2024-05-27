Более 80 семей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области - Синегубов
Киев • УНН
Более 80 семей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, но пока нет оснований объявлять эвакуацию самого Харькова.
Принудительная эвакуация 112 семей с приграничных территорий продолжается, уже вывезли более 80 семей. В то же время оснований для объявления эвакуации Харькова пока нет. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Что касается приграничных территорий, то у нас были приняты решения, по эвакуации принудительно. Таких семей у нас было 112, сейчас более 80 из них мы эвакуировали, и работа будет продолжаться,
Детали
Он подчеркнул, что причин для объявления эвакуации Харькова нет.
"Для объявления эвакуации и принятия таких решений, должны быть четкие посылы", - добавил глава Харьковской ОГА.
Напомним
В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове по обновленным данным 16 человек погибли, еще 45 получили ранения. Без вести пропавшими без вести остаются 5 человек.
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