Более 80 семей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области - Синегубов

Принудительная эвакуация 112 семей с приграничных территорий продолжается, уже вывезли более 80 семей. В то же время оснований для объявления эвакуации Харькова пока нет. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается приграничных территорий, то у нас были приняты решения, по эвакуации принудительно. Таких семей у нас было 112, сейчас более 80 из них мы эвакуировали, и работа будет продолжаться, - говорит Синегубов.

Детали

Он подчеркнул, что причин для объявления эвакуации Харькова нет.

"Для объявления эвакуации и принятия таких решений, должны быть четкие посылы", - добавил глава Харьковской ОГА.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове по обновленным данным 16 человек погибли, еще 45 получили ранения. Без вести пропавшими без вести остаются 5 человек.