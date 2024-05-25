Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет

Вчера противник трижды атаковал Николаевщину. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, 24 мая в 12:37 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась Куцурубская громада Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, вчера в 14:36 и 18:47 оккупанты нанесли минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Здесь тоже, к счастью, без жертв.

На Николаевщине оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады: жертв нет