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Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет
Вчера оккупанты трижды обстреляли Николаевскую область из артиллерии и минометов, но, к счастью, обошлось без жертв.
Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию
Вражеские ракетные удары нанесли материальный ущерб учебному заведению, автомобилям и прилегающим зданиям в Слободском районе Харькова, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
За сутки рф потеряла 1240 человек личного состава
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1240 военнослужащих.
Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА
За минувшие сутки враг 342 раза обстрелял 7 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 2 авиаудара, 112 беспилотников, 228 артиллерийских и ракетных обстрелов, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам
Охранника харьковского парфюмерного магазина приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что он помогал российским войскам корректировать авиаудары, предоставляя информацию о местах дислокации украинских войск.
Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии
Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня без вести пропавших детей. На данный момент, в Украине официально пропавшими без вести считаются более двух тысяч детей.
Украинский стрелок получил бронзу на чемпионате Европы по стрельбе в Италии
Украинский стрелок Андрей Кобзарук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в итальянском Лонато.
Китай завершил военные учения вокруг Тайваня
Китай завершил военные учения, имитировавшие нападение на Тайвань после инаугурации Лай Чинг-Те на посту президента, что рассматривается как наказание за его позицию о независимости.
25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня хирургии, которая является одной из древнейших отраслей медицины, но ее широкое применение стало возможным лишь с XIX века.
Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.