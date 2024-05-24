На Николаевщине оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады: жертв нет

За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 130 беспилотников, 23 удара из РСЗО и 219 артиллерийских выстрелов, в результате чего было разрушено 22 жилых дома и погиб один мирный житель.