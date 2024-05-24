На Миколаївщині окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади: жертв немає
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади Миколаївської області, але про жертви не повідомляється.
На Миколаївщині ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 23 травня о 13:58 окупанти нанесли артилерійський удар по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.
На щастя, постраждалих немає.
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