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На Миколаївщині окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади: жертв немає

На Миколаївщині окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади: жертв немає

Київ • УНН

 • 22906 перегляди

Ворожі війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади Миколаївської області, але про жертви не повідомляється.

На Миколаївщині ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, 23 травня о 13:58 окупанти нанесли артилерійський удар по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.

На щастя, постраждалих немає.

У Миколаєві викрили наркоторговця: у чоловіка вилучили препарати на 2,5 мільйони гривень23.05.24, 15:30 • 34731 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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