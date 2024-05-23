У Миколаєві викрили наркоторговця: у чоловіка вилучили препарати на 2,5 мільйони гривень

ukenru
16:38 • 41446 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 136578 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 116138 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 120381 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 116735 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 116681 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 109713 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129360 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142427 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143842 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.9 м/с
55 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 106336 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 104449 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 54226 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 60840 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 81732 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 136699 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 317447 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 404288 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 415752 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 327803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 60840 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 54226 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 81808 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 96539 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 104142 перегляди
Актуальне
У Миколаєві викрили наркоторговця: у чоловіка вилучили препарати на 2,5 мільйони гривень

У Миколаєві викрили наркоторговця: у чоловіка вилучили препарати на 2,5 мільйони гривень

Київ • УНН

 • 34731 перегляди

У Миколаєві поліція викрила 27-річного чоловіка, який збував наркотики через месенджер на суму понад 2 500 000 грн. Під час обшуку у нього вилучили канабіс, наркотики та пакувальні матеріали, а підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Миколаєві правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який збував наркотики через канал в одному з месенджерів. Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення.. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції..

Деталі 

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання миколаївця поліцейські вилучили пакет із канабісом, згортки із наркоречовиною, великі zip-пакети з речовиною білого, зеленого кольору та кристалічною речовиною, згортки із порошкоподібною речовиною, упаковки порожніх zip-пакети для фасування наркотиків, електронні ваги, різнокольорові ізоляційні стрічки та мобільний телефон.

Під час проведення експрес-тесту криміналісти встановили, що вилучені речовини є нарковмісними. Усе правоохоронці направили для проведення відповідних експертиз. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 2 500 000 гривень.

За процесуального керівництва окружної прокуратури Миколаєва поліцейські повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин в особливо великих розмірах)

- заявили правоохоронці. 

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ВР планує зробити крок до посилення відповідальність за поширення наркотиків під час воєнного стану08.05.24, 20:16 • 20606 переглядiв

Нагадаємо

Українські прикордонники у Волинській області збили дрон з 22 кг наркотиків. Вартість вилучених наркотичних речовин становить 13 млн гривень. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
mykolaivМиколаїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36