У Миколаєві викрили наркоторговця: у чоловіка вилучили препарати на 2,5 мільйони гривень
Київ • УНН
У Миколаєві поліція викрила 27-річного чоловіка, який збував наркотики через месенджер на суму понад 2 500 000 грн. Під час обшуку у нього вилучили канабіс, наркотики та пакувальні матеріали, а підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
У Миколаєві правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який збував наркотики через канал в одному з месенджерів. Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення.. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції..
Деталі
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання миколаївця поліцейські вилучили пакет із канабісом, згортки із наркоречовиною, великі zip-пакети з речовиною білого, зеленого кольору та кристалічною речовиною, згортки із порошкоподібною речовиною, упаковки порожніх zip-пакети для фасування наркотиків, електронні ваги, різнокольорові ізоляційні стрічки та мобільний телефон.
Під час проведення експрес-тесту криміналісти встановили, що вилучені речовини є нарковмісними. Усе правоохоронці направили для проведення відповідних експертиз. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 2 500 000 гривень.
За процесуального керівництва окружної прокуратури Миколаєва поліцейські повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин в особливо великих розмірах)
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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