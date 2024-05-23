В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен

В Николаеве правоохранители разоблачили 27-летнего мужчину, который сбывал наркотики через канал в одном из мессенджеров. Фигуранту грозит до 12 лет заключения. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Детали

Во время санкционированного обыска по месту жительства николаевца полицейские изъяли пакет с каннабисом, свертки с нарковеществом, большие zip-пакеты с веществом белого, зеленого цвета и кристаллическим веществом, свертки с порошкообразным веществом, упаковки пустых zip-пакеты для фасовки наркотиков, электронные весы, разноцветные изоляционные ленты и мобильный телефон.

Во время проведения экспресс-теста криминалисты установили, что изъятые вещества являются наркосодержащими. Все правоохранители направили для проведения соответствующих экспертиз. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 2 500 000 гривен.

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры Николаева полицейские сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт особо опасных наркотических средств или психотропных веществ в особо крупных размерах) - заявили правоохранители.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения

Напомним

Украинские пограничники в Волынской области сбили дрон с 22 кг наркотиков. Стоимость изъятых наркотических веществ составляет 13 млн гривен.