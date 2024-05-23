В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  87019 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  103498 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  142795 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  139934 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134258 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114800 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121144 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117269 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120600 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113900 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен

В Николаеве полиция разоблачила 27-летнего мужчину, который сбывал наркотики через мессенджер на сумму более 2 500 000 грн. Во время обыска у него изъяли каннабис, наркотики и упаковочные материалы, а подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  981 просмотра
В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен

В Харькове до 17 увеличилось количество пострадавших из-за атаки рф: Клименко показал пожар на месте удара

17 человек погибли и 7 получили ранения в результате российского удара по Харькову, повлекшего крупный пожар на полиграфическом предприятии.

Общество •   •  2011 просмотра
В Харькове до 17 увеличилось количество пострадавших из-за атаки рф: Клименко показал пожар на месте удара

ЗАЭС снова на грани блэкаута, работает только одна линия питания

Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани обесточивания, поскольку только одна линия электропередач соединяет ее с энергосистемой Украины. Энергоатом напомнил, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

Война •   •  2013 просмотра
ЗАЭС снова на грани блэкаута, работает только одна линия питания

Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - Зеленский

Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - особого рода войск, которые своей храбростью, преданностью и стратегическими битвами на юге и востоке существенно повлияли на войну против российской агрессии.

Война •   •  4186 просмотра
Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - Зеленский

Что делать военным и как избавиться от статуса «в розыске»: в Минобороны ответили на самые распространенные вопросы о "Резерв+"

Министерство обороны предоставило ответы на часто задаваемые вопросы о приложении "Резерв+": кому нужно его устанавливать, нужно ли посещать военные комиссариаты после обновления данных, как исправить неверные данные из реестра "Оберіг", что делать, если вас обозначили как "разыскиваемого", и почему некоторые пользователи не могут войти в приложение.

Общество •   •  3289 просмотра
Что делать военным и как избавиться от статуса «в розыске»: в Минобороны ответили на самые распространенные вопросы о "Резерв+"

Сырский: в Харьковской области враг увяз в уличных боях за Волчанск, самые жесткие бои - на Покровском и Кураховском направлениях

В Харьковской области российские войска полностью погрязли в уличных боях за Волчанск, а на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются интенсивные и ожесточенные бои, враг пытается прорвать украинскую оборону любой ценой.

Война •   •  3831 просмотра
Сырский: в Харьковской области враг увяз в уличных боях за Волчанск, самые жесткие бои - на Покровском и Кураховском направлениях

Украина подпишет меморандум о содействии торговым и инвестиционным отношениям с Коста-Рикой

Украина и Коста-Рика обсудили укрепление торгово-экономических связей, включая подготовку к подписанию Меморандума о взаимопонимании по содействию торговле и инвестициям, создание совместной рабочей группы и перспективы будущего соглашения о свободной торговле.

Экономика •   •  4539 просмотра
Украина подпишет меморандум о содействии торговым и инвестиционным отношениям с Коста-Рикой

За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины - Зеленский

За два года платформа UNITED24 реализовала более 100 проектов в поддержку Украины, среди которых создание первого в мире флота морских беспилотников, сбор средств на беспилотники для армии, восстановление инфраструктуры и достижения многих других важных результатов, которые укрепили страну и спасли жизни.

Общество •   •  4760 просмотра
За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины - Зеленский

Коммерческая структура уничтожила дорогу стратегическому предприятию

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" незаконно использовала и повредила дорогу, принадлежащую стратегическому предприятию "Одесский припортовый завод".

Экономика •   •  4078 просмотра
Коммерческая структура уничтожила дорогу стратегическому предприятию

Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе

Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе.

Общество •   •  4060 просмотра
Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе