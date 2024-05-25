Ворог тричі обстріляв Миколаївську область, втрат немає
Київ • УНН
Вчора окупанти тричі обстріляли Миколаївську область з артилерії та мінометів, але, на щастя, обійшлося без жертв.
Учора противник тричі заатакував Миколаївщину. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 24 травня о 12:37 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада Миколаївської області. На щастя, постраждалих немає.
Крім того, вчора о 14:36 та 18:47 окупанти завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Тут теж, на щастя, без жертв.
На Миколаївщині окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади: жертв немає24.05.24, 07:49 • 22908 переглядiв