Враг с утра продолжает атаковать Одесскую область дронами: известно о пострадавшем

Одесская область с утра под ударом российских войск дронами, есть поврежденные здания и раненый человек, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Враг продолжает атаковать Одесскую область ударными БПЛА. Зафиксировано еще несколько случаев падения обломков и попаданий без детонации. Пострадал по меньшей мере один человек. Данные о пострадавших уточняются