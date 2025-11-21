Враг с утра продолжает атаковать Одесскую область дронами: известно о пострадавшем
Киев • УНН
Враг продолжает атаковать Одесскую область ударными БПЛА. Зафиксировано падение обломков и попадание без детонации, повреждены здания в Одессе и сельской местности, по меньшей мере один человек пострадал.
Одесская область с утра под ударом российских войск дронами, есть поврежденные здания и раненый человек, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Враг продолжает атаковать Одесскую область ударными БПЛА. Зафиксировано еще несколько случаев падения обломков и попаданий без детонации. Пострадал по меньшей мере один человек. Данные о пострадавших уточняются
В Одессе, по его данным, повреждены жилые и нежилые здания, гаражи. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории в сельской местности.
Напомним
Ранее было известно о 5 пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу.
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия21.11.25, 08:53 • 14850 просмотров