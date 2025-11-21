Ворог з ранку продовжує атакувати Одещину дронами: відомо про постраждалого
Київ • УНН
Ворог продовжує атакувати Одещину ударними БпЛА. Зафіксовано падіння уламків та влучання без детонації, пошкоджено будівлі в Одесі та сільській місцевості, щонайменше одна людина постраждала.
Одеська область з ранку під ударом російських військ дронами, є пошкоджені будівлі та поранена людина, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Ворог продовжує атакувати Одещину ударними БпЛА. Зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються
В Одесі, за його даними, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 5 постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Одесу.
