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"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере. Реальной угрозы нет" - начальник Сумской ГВА

"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере. Реальной угрозы нет" - начальник Сумской ГВА

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 08:41  •  13297 просмотра

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Глава Сумской городской военной администрации заявил, что реальной угрозы наступления на север Украины или оккупации Сум нет.

Реальной угрозы относительно наступления на севере Украины и оккупации Сум нет, заявил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, сообщает УНН

Не верьте фейкам и не поддавайтесь манипуляциям! Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере и оккупации Сум. Реальной угрозы нет

- написал Дрозденко в соцсетях.

Он также отметил, что ВСУ сильны и готовы давать отпор.

Контект 

В сети распространяется информация о якобы планах рф начать новое наступление, в частности, на севере с Сумского направления.

российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничье Сумской, Черниговской и в Богодуховском районе Харьковской области. Но украинским бойцам удается проводить противодиверсионные мероприятия. 

Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область14 февраль 2024, 06:59 • 29755 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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