"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере. Реальной угрозы нет" - начальник Сумской ГВА
Киев • УНН
Глава Сумской городской военной администрации заявил, что реальной угрозы наступления на север Украины или оккупации Сум нет.
Реальной угрозы относительно наступления на севере Украины и оккупации Сум нет, заявил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, сообщает УНН.
Не верьте фейкам и не поддавайтесь манипуляциям! Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере и оккупации Сум. Реальной угрозы нет
Он также отметил, что ВСУ сильны и готовы давать отпор.
Контект
В сети распространяется информация о якобы планах рф начать новое наступление, в частности, на севере с Сумского направления.
российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничье Сумской, Черниговской и в Богодуховском районе Харьковской области. Но украинским бойцам удается проводить противодиверсионные мероприятия.
Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область14 февраль 2024, 06:59 • 29755 просмотров
"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере. Реальной угрозы нет" - начальник Сумской ГВА
Глава Сумской городской военной администрации заявил, что реальной угрозы наступления на север Украины или оккупации Сум нет.
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