"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере. Реальной угрозы нет" - начальник Сумской ГВА

Реальной угрозы относительно наступления на севере Украины и оккупации Сум нет, заявил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, сообщает УНН.

Не верьте фейкам и не поддавайтесь манипуляциям! Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере и оккупации Сум. Реальной угрозы нет - написал Дрозденко в соцсетях.

Он также отметил, что ВСУ сильны и готовы давать отпор.

Контект

В сети распространяется информация о якобы планах рф начать новое наступление, в частности, на севере с Сумского направления.

российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничье Сумской, Черниговской и в Богодуховском районе Харьковской области. Но украинским бойцам удается проводить противодиверсионные мероприятия.

Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область