"Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі. Реальної загрози немає" - начальник Сумської МВА
Київ • УНН
Голова Сумської міської військової адміністрації заявив, що реальної загрози наступу на північ України або окупації Сум немає.
Реальної загрози щодо наступу на півночі України та окупації Сум немає, заявив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, повідомляє УНН.
Не вірте фейкам та не піддавайтеся маніпуляціям! Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум. Реальної загрози немає
Він також зазначив, що ЗСУ сильні і готові давати відсіч.
Контект
У мережі поширюється інформація про нібито плани рф розпочати новий наступ, зокрема, на півночі з Сумського напрямку.
російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон України, діючи у прикордонні Сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської області. Але українським бійцям вдається проводити протидиверсійні заходи.
Армія рф вночі чотири рази обстріляла Сумську область14.02.24, 08:59 • 35258 переглядiв