Армія рф вночі чотири рази обстріляла Сумську область
Київ • УНН
Російські війська чотири рази обстріляли два населених пункти в Сумській області протягом ночі, в результаті чого сталося 10 вибухів від мінометного та кулеметного вогню.
Російські війська вночі чотири рази обстріляли Сумську область, що призвело до 10 вибухів, повідомили у середу у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з міномету та АГС. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманьська громади", - ідеться у повідомленні ОВА у соцмережах.
Як зазначається, в Есманьській громаді здійснено обстріли з міномету (10 вибухів) та кулеметів, у Шалигинській зафіксовано обстріл з кулеметів.
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