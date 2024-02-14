Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область

Российские войска ночью четыре раза обстреляли Сумскую область, что привело к 10 взрывам, сообщили в среду в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов из миномета и АГС. Обстрелам подверглись Шалигинская и Есманьская общины", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Как отмечается, в Есманьской громаде осуществлены обстрелы из миномета (10 взрывов) и пулеметов, в Шалигинской зафиксирован обстрел из пулеметов.

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