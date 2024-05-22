Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва

россияне нанесли 23 артиллерийских удара по пограничным территориям Черниговской области, используя ствольную артиллерию и 120-мм минометы.По данным, потерь среди местного населения не зарегистрировано. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

детали

за последние сутки приграничные районы Черниговской области подверглись обстрелам из различных видов тяжелого вооружения со стороны российских войск, что привело к 23 взрывам, вероятно применявшим ствольную артиллерию и минометы 120 мм.

Целевыми зонами атак стали населенные пункты Красный Хутор и Буда-Воробьевская, входящие в Новгород-Северскую общину . Согласно информации, потери среди гражданского населения в результате этих обстрелов не зарегистрированы.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 496 370 человек личного состава и 7611 танков.