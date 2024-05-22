Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва
Киев • УНН
ВС рф нанесли 23 артиллерийских удара по приграничным районам Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов.
россияне нанесли 23 артиллерийских удара по пограничным территориям Черниговской области, используя ствольную артиллерию и 120-мм минометы.По данным, потерь среди местного населения не зарегистрировано. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
детали
за последние сутки приграничные районы Черниговской области подверглись обстрелам из различных видов тяжелого вооружения со стороны российских войск, что привело к 23 взрывам, вероятно применявшим ствольную артиллерию и минометы 120 мм.
Целевыми зонами атак стали населенные пункты Красный Хутор и Буда-Воробьевская, входящие в Новгород-Северскую общину . Согласно информации, потери среди гражданского населения в результате этих обстрелов не зарегистрированы.
Напомним
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 496 370 человек личного состава и 7611 танков.
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва
Британец, обвиняемый в шпионаже в Гонконге, найден мертвым
В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших
Оснащенные "Градами" дроны "Sea Baby" отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе - источники
Похороны президента Раиси: в столице Ирана собираются толпы людей
Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени
Армия рф с ночи била по Сумской области из артиллерии, сбросила ВОГ с дрона: 31 взрыв
Курс валют на 22 мая: доллар вырос на 14 копеек
Харьковщина: в результате утреннего удара рф по Чугуеву пострадала женщина, ночью в Дружелюбовке горел дом
Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба
Популярные
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса
Вьетнам избрал президента
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань
Публикации
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва
ВС рф нанесли 23 артиллерийских удара по приграничным районам Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов.
Британец, обвиняемый в шпионаже в Гонконге, найден мертвым
37-летний бывший британский морской пехотинец, обвиняемый в шпионаже в пользу китайской разведки, был найден мертвым в парке недалеко от Лондона.
В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших
В результате вражеского обстрела города Чугуев пострадали 5 человек, в том числе 28-летний мужчина и женщины в возрасте 22, 55, 65 и 77 лет, четверо из них доставлены в медицинские учреждения.
Оснащенные "Градами" дроны "Sea Baby" отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе - источники
Морские беспилотники СБУ "Sea Baby", теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже нанесли удар по российским позициям на Кинбурнской косе.
Похороны президента Раиси: в столице Ирана собираются толпы людей
Десятки тысяч иранцев собрались в центре Тегерана на церемонию похорон президента Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.
Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени
ВВП Украины вырос примерно на 4,3% в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года, что привело к росту на 4,4% в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что обусловлено рекордным объемом экспорта, спросом на строительство, улучшением деловых настроений и оживлением потребительской активности, несмотря на риски для безопасности и энергетической инфраструктуры ущерб.
Армия рф с ночи била по Сумской области из артиллерии, сбросила ВОГ с дрона: 31 взрыв
Российские войска ночью и утром совершили уже 6 обстрелов Сумской области, зафиксирован 31 взрыв.
Курс валют на 22 мая: доллар вырос на 14 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 14 копеек, установив официальный обменный курс на 22 мая на уровне 39,8052 грн за доллар США.
Харьковщина: в результате утреннего удара рф по Чугуеву пострадала женщина, ночью в Дружелюбовке горел дом
В Харьковской области в результате российских ударов по Чугуеву и Дружелюбовке была ранена женщина и сгорел дом.
Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обсудил с французской военной делегацией, прибывшей с визитом, перспективы оказания помощи для защиты украинского неба, а также дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.