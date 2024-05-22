Ворог продовжує атакувати Чернігівщину: за добу зафіксовано 23 вибухи
Київ • УНН
зс рф завдали 23 артилерійських удари по прикордонних районах Чернігівської області зі ствольної артилерії та мінометів.
росіяни завдали 23 артилерійські удари по прикордонним територіям Чернігівської області, використовуючи ствольну артилерію та 120-мм міномети.За даними, втрат серед місцевого населення не зареєстровано. Про це повідомили у Держприкордон службі, пише УНН.
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За останню добу прикордонні райони Чернігівської області зазнали обстрілів з різних видів важкого озброєння з боку російських військ, що призвело до 23 вибухів, ймовірно застосовували ствольну артилерію та міномети 120 мм.
Цільовими зонами атак стали населені пункти Красний Хутір та Буда-Вороб'ївська, що входять до Новгород-Сіверської громади . Згідно з інформацією, втрати серед цивільного населення в результаті цих обстрілів не зареєстровані.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 496 370 осіб особового складу і 7611 танків.