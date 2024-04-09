Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  38671 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  69698 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  73329 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  71304 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  111952 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  109428 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137499 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129286 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165959 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130506 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Новости по теме
Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

  •  11285 просмотра
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Эксклюзив

  •  38671 просмотра
Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

  •  17127 просмотра
В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

  •  19713 просмотра
Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

  •  17626 просмотра
Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

  •  18698 просмотра
Взрыв прогремел в Одессе - СМИ

Взрыв прогремел в Одессе - СМИ

  •  22710 просмотра
россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

  •  22204 просмотра
Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

  •  31073 просмотра
В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

  •  23736 просмотра

Популярные

Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

  •  31073 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  106616 просмотра
В Киеве на Привокзальной из-за аварии на коллекторе образовался провал: движение транспорта ограничено

В Киеве на Привокзальной из-за аварии на коллекторе образовался провал: движение транспорта ограничено

  •  38232 просмотра
Глава МИД Германии надеется на ясность по системам Patriot для Украины до встречи G7

Глава МИД Германии надеется на ясность по системам Patriot для Украины до встречи G7

  •  42883 просмотра
Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

  •  36633 просмотра

Публикации

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  106616 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  330955 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  353482 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  412477 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  479475 просмотра

Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

россия использует для удара по Украине новые ракеты, изготовленные в 2023-2024 годах, почти сразу после их производства, утверждают эксперты, которые исследовали обломки вражеских ракет, сбитых в Украине.

Война •   •  11285 просмотра
Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Из правительственного законопроекта о мобилизации планируют исключить положение о демобилизации и ротации военнослужащих в связи с ожидаемым российским наступлением в мае, как того требовало военное руководство и Кабинет Министров.

Война •   •  38671 просмотра
Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

российская армия обстреливает город Херсон, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

Война •   •  17127 просмотра
Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

ЕС готовит 14-й пакет санкций против россии с упором на меры по борьбе с обходом санкций в морском секторе и против западных дочерних компаний, помогающих уклоняться от санкций, которые должны быть приняты весной.

Война •   •  19713 просмотра
В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

83 работника СМИ погибли во время российско-украинской войны с 2014 по 2024 год, из них 76 - с начала полномасштабного вторжения, сообщает глава Института массовой информации.

Война •   •  17626 просмотра
Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" на колесном шасси, разработанная под натовский калибр 155 мм, имеет бронированную кабину, которая выдерживает прямое попадание российского беспилотника-камикадзе "Ланцет", обеспечивая безопасность экипажа.

Война •   •  18698 просмотра
Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

Взрыв прогремел в Одессе - СМИ

Взрыв произошел в Одессе после того, как Военно-воздушные силы предупредили о ракете, направляющейся в регион, при этом власти пока не комментируют инцидент и нанесенный ущерб.

Война •   •  22710 просмотра
Взрыв прогремел в Одессе - СМИ

россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.

Война •   •  22204 просмотра
россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

Четыре человека пострадали - двое из которых госпитализированы, а двое отказались от лечения - в результате российской бомбардировки гражданских производственных объектов в Харькове.

Война •   •  31073 просмотра
Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

В Украине могут ввести единый электронный реестр для ведения личных дел учащихся, которые выехали и учатся за рубежом.

Общество •   •  23736 просмотра
В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом