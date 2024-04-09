Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

Эксперты, которые исследуют обломки сбитых на Украине вражеских ракет, пришли к выводу, что рф применяет их практически сразу после изготовления. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, пишет УНН.

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По его словам, враг уже применяет для ударов по Украине ракеты производства этого года.

"Само оружие не является новым. Однако, эти ракеты изготовлены за последние годы, то есть 2023-2024 год. Как говорят наши коллеги из научно-исследовательского экспертного центра, которые занимаются непосредственным изучением этих обломков, то эти ракеты являются свежими. То есть, как только ракета была изготовлена, она сразу же применяется. Об этом свидетельствуют свежие компоненты, которые изготовлены в течение ближайших месяцев", - отметил Евлаш.

Представитель ВС ВСУ добавил, что по информации ГУР МО Украины, на складах в рф может храниться до 950 ракет. Враг все равно накапливает их определенное количество. В период между массированными ракетными ударами активно использует "Шахеды", чтобы, в том числе, и выявлять местоположение украинских систем ПВО.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее установили, что ракеты произведенные во второй половине 2023 года враг начал применять против Украины уже в конце декабря.

"Могу сказать так, что и 29 декабря и 2 января 2024 года были использованы ракеты Х-101 производства уже 3 и 4 квартала 2023 года. 97 серия указанных ракет - они самые новые. Они с конвейера вышли, и они немножко в новом варианте, но стандартные ракеты Х-101. То есть они и дальше производят и у них новые есть на вооружении.

Ракеты-400, которые были применены в декабре, они были также производства 3 квартала прошлого года. 48 серия - новые корпуса, новые ракеты. Они нами были найдены, идентифицированы и мы можем сказать, что враг их использует", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.