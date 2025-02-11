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Враг обстрелял Запорожскую область: один человек погиб и еще пятеро получили ранения

Враг обстрелял Запорожскую область: один человек погиб и еще пятеро получили ранения

Киев  •  УНН

 • 12501 просмотра

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Вражеские войска совершили 481 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один местный житель погиб, пятеро получили ранения.

В результате обстрелов Запорожской области один житель погиб и еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Враг совершил 481 удар по 11 населенным пунктам, в частности, по Таврическому и Гуляйполю, используя авиацию, дроны и артиллерию.

За сутки было атаковано 290 беспилотников, которые поражали населенные пункты к югу от Запорожья, в частности Червоноднепровку, Новотроицкое, Каменское, Гуляйполе и другие. Также два обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку и Щербаки. Артиллерия осуществила 173 удара по разным территориям области, повредив частные дома и хозяйственные постройки.

К сожалению, из-за вражеской агрессии один человек погиб и еще двое получили ранения.

Также во время утреннего удара по селу Омельник, применение кассетных боеприпасов привело к частичным разрушениям зданий. Три человека, среди которых женщина и двое мужчин, получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.

Войска рф нанесли 11 ударов по Степногорску Запорожской области: повреждены частные дома09.02.25, 18:55 • 30812 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
zaporozheЗапорожье

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