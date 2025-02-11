Враг обстрелял Запорожскую область: один человек погиб и еще пятеро получили ранения
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 481 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один местный житель погиб, пятеро получили ранения.
В результате обстрелов Запорожской области один житель погиб и еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Враг совершил 481 удар по 11 населенным пунктам, в частности, по Таврическому и Гуляйполю, используя авиацию, дроны и артиллерию.
За сутки было атаковано 290 беспилотников, которые поражали населенные пункты к югу от Запорожья, в частности Червоноднепровку, Новотроицкое, Каменское, Гуляйполе и другие. Также два обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку и Щербаки. Артиллерия осуществила 173 удара по разным территориям области, повредив частные дома и хозяйственные постройки.
К сожалению, из-за вражеской агрессии один человек погиб и еще двое получили ранения.
Также во время утреннего удара по селу Омельник, применение кассетных боеприпасов привело к частичным разрушениям зданий. Три человека, среди которых женщина и двое мужчин, получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.
Войска рф нанесли 11 ударов по Степногорску Запорожской области: повреждены частные дома09.02.25, 18:55 • 30812 просмотров