Войска рф нанесли 11 ударов по Степногорску Запорожской области: повреждены частные дома
Киев • УНН
Оккупанты атаковали прифронтовой город Степногорск Запорожской области, нанеся 11 ударов. В результате обстрела повреждены 8 частных домов, информации о пострадавших нет.
В воскресенье, 9 февраля, российские захватчики нанесли 11 ударов по прифронтовому населенному пункту Степногорск Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
По состоянию на сейчас есть подтвержденная информация о повреждении 8 частных домов,
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним
8 февраля Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о применении врагом управляемых авиабомб по прифронтовым населенным пунктам. Жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя.