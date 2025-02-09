Войска рф нанесли 11 ударов по Степногорску Запорожской области: повреждены частные дома

В воскресенье, 9 февраля, российские захватчики нанесли 11 ударов по прифронтовому населенному пункту Степногорск Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

По состоянию на сейчас есть подтвержденная информация о повреждении 8 частных домов, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним

8 февраля Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о применении врагом управляемых авиабомб по прифронтовым населенным пунктам. Жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя.