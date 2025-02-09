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Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки

Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки

Київ • УНН

 • 32562 перегляди

Окупанти атакували прифронтове місто Степногірськ Запорізької області, завдавши 11 ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків, інформації про постраждалих немає.

У неділю, 9 лютого, російські загарбники завдали 11 ударів по прифронтовому населеному пункту Степногірськ Запорізької області. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Станом на зараз є підтверджена інформація про пошкодження 8 приватних будинків,

- йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією. постраждалих немає.

Нагадаємо

8 лютого Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про застосування ворогом керованих авіабомб по прифронтових населених пунктах. Мешканців закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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