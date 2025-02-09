Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки
Київ • УНН
Окупанти атакували прифронтове місто Степногірськ Запорізької області, завдавши 11 ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків, інформації про постраждалих немає.
У неділю, 9 лютого, російські загарбники завдали 11 ударів по прифронтовому населеному пункту Степногірськ Запорізької області. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Станом на зараз є підтверджена інформація про пошкодження 8 приватних будинків,
За попередньою інформацією. постраждалих немає.
Нагадаємо
8 лютого Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про застосування ворогом керованих авіабомб по прифронтових населених пунктах. Мешканців закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.